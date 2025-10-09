HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin yıkıma yol açtığı kentte çalışmalarını aralıksız sürdüren Yeşilay Hatay Şubesi, konteyner kentlerde de faaliyetler gerçekleştiriyor.

Karavanla haftanın üç günü konteyner kentlere giden ekipler, çocuklara yönelik boyama, el sanatı, zeka oyunları ve spor etkinlikleri düzenliyor.

Şehir dışından gelen Yeşilay ekipleri ve gönüllülerin destek verdiği etkinliklerle eğlenceli vakit geçiren çocuklar, başta teknoloji olmak üzere diğer bağımlılıklarla mücadele konusunda da bilgilendiriliyor.

'Bağımlılık ya da bağımlılığa yatkınlık varsa onu tespit ediyoruz'

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına karavan yardımıyla hız kazandırdıklarını söyledi.

Karavan etkinliklerinde sportif ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirdiklerini anlatan Kuyubaşıoğlu, son 3 haftada farklı konteyner kentlerde 350 çocuk ve yetişkinle bir araya geldiklerini belirtti.

Kuyubaşıoğlu, etkinliklerde çocuk ve gençlerin davranış ve sosyal durumlarını tespit etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

'Çocuk ve gençlerimizde sıkıntılı durumlar görürsek aileleriyle irtibata geçiyoruz. Aileleri de uygun görürse uzmanlarımızın nezaretinde destek programları başlatıyoruz. Çocuğumuzda bağımlılık ya da bağımlılığa yatkınlık varsa önce onu tespit ediyoruz. Öncelikle başlamamaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ama başlayanlar varsa da tedavi konusunda takiplerini yapıyoruz.'

Haftanın 3 gününü konteyner kentlerde geçirdiklerini dile getiren Kuyubaşıoğlu, kalıcı konutlara geçilene kadar karavan etkinliğine devam edeceklerini bildirdi.

Yeşilay Hatay Şubesi personeli Recep Bulut da çalışmalar sayesinde hem çocukları bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirdiklerini hem de onlara el becerisi kazandırdıklarını kaydetti.

Muhabir: Mehmet Bayrak