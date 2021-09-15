Fevzi MORAY

Doğu Perinçek hakkında anlattıklarımdan yeterince ikna olmamış ve fakat hala - daha fazla gerekçe gösteriniz- diyen Vatan Partisi taraftarının olduğunu görüyorum. Gelen sitemkar uyarıları dikkate alarak anılan şahsı ve partisini biraz daha kapsamlı anlatmam gerekiyormuş demek ki!

2002 yılından bugüne kadar yapılan bütün seçimlerde bir takım yeni particikler sahnede yerini aldı, biliyorsunuz. Bir anda oluşan bu partilerinde küresel batı tarafından yönlendirildiğini artık sağır sultan bile duydu! O nedenle Doğu Perinçek’in ve kurduğu Vatan Partisi’nin gizemli ve endişe verici yolculuğuna ışık tutarsak aynı felsefeden beslenen bu partilerinde içyüzünü açıklamış olurum diye değerlendiriyorum!

Öncelikle Emekli General Naci Kaptan’ın Perinçek ve partisi hakkında kaleme aldığı hayati önerilerini paylaşmamın değerli okurlarımın ufkunu açacağına ve Vatan Partisi’ne emek verenlerin de zihnindeki soru işaretlerinin çözüleceğine inanıyorum.

Ve de zamanında (2014) bana “Hala YCHP ile birlikte misin? Artık Vatan’da buluşmanın zamanı gelmedi mi kardeşim” diyen bazı silah arkadaşlarımın ve yakınlarımın olduğunu bu vesileyle belirtmek isterim. O nedenle Perinçek’e ve partisine yakın duranların Emekli General Naci Kaptan’ın fikirlerini çürütecek cevaplar bulmalarını özellikle dilerim!

(Futbol takımı tutar gibi değil de elini vicdanına koyarak tabii ki!)

Zira zaman daralmaktadır!..

Aşağıda Emekli General Naci Kaptan tarafından kaleme alınan görüş ve önerilerin dikkatlice okunmasını tavsiye ederim. Okumaya zaman bulamayanlar için üç yazıdaki can alıcı bölümleri, noktasına virgülüne ve yazı tipine dokunmadan paylaşıyorum..

1-http://nacikaptan.com/?p=18059

2-http://nacikaptan.com/?p=18052

3-http://nacikaptan.com/?p=17959

Birinci yazısının özeti:

“CHP hiç gecikmeden VATAN PARTİSİ – DSP – ANADOLU PARTİSİ ve bu cepheye katkı sağlayabilecek partilerle güç birliğine gitmelidir. Bu cepheyi en kısa zamanda gerçekleştirmelidir.”

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İkinci yazısının özeti:

“Vatan Partisinin yeni oy kaynağı yine CHP seçmeni olacaktır. CHP erozyona uğrayarak bölünürken, zayıflarken AKP yine aradan sıyrılarak iktidar koltuğunu bırakmayacaktır.

Bu ise Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığının tescilidir.

Bu nedenle yaptığınız çağrılar, şayet AKP’yi iktidardan uzaklaştırmak istiyorsanız Ayağınıza Kurşun Sıkmaktan öte değildir. Hatta bu kurşun Laik Cumhuriyet’e , Aydınlanma devrimlerine, Türkiye’nin geleceğine sıkılan kurşun olacaktır.”

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Üçüncü yazının özeti:

“Anadolu Partisi ise daha kendi içinde oturmamış bir parti görünümündedir. Her iki partinin de oy alabileceği temel kaynak ise doğrudan CHP’dir.

İşte tuzak buradadır.

AKP’yi sandıkta alt edebilecek olan CHP , VATAN ve ANADOLU partileri tarafından bölünerek zayıflatılacaktır. Büyük olasılıkla her iki parti de barajı geçemeyecek, geçse bile CHP’nin oyları bu partilere kaymış olacaktır.

Özetle; Değirmenin Suyu AKP’ye Akacaktır.”

Not: F.M. Hafızalarınızı tazelemek adına Anadolu Partisi de 2014 yılında küresel batının bilgisi ve onayı ile sahnede yerini almıştır. Başkanı ise CHP’den istifa eden emine Ülker Tarhan’dır. 2015 seçimlerinde baraja takılmış ve bilinen sonu yaşayarak aynı yıl kapanmıştır.

17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren bir parti daha kuruldu, biliyorsunuz! Adı Memleket Partisi! Başkanı ise bilinen bir isim. CHP’den ayrılan Muharrem İnce! Yanlış yoldasınız diye uyarıldıkça, anlamsızca türemekten bıkmadılar!. Memleket Partisi’nin de küresel batının gizli emellerine yeşil ışık yakan bir parti görünümünde olduğunu üzülerek değerlendirmekteyim!

Kaybedilen her seçimden önce dediğim gibi “İnşallah ben yanılırım ve Türkiye kazanır!” Başka ne temennim olabilir bilemedim.

“Muharrem İnce’nin 04 Mayıs 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen arkasından sessizliğe bürünmesinin altında yatan nedenleri de bir kez daha masaya yatırmanın zamanıdır diye değerlendiriyorum. Devam edecektir. 13 Eylül 2021

Bir Yurtsever Olarak İnşallah Bu Kez Ayak Sesleri Hissedilen Erken Seçimde Akılcı Birleşme Sağlanır, Çalışmalara Hız Verilir, Aldatılmadan Seçime Gitme İmkanı Bulunur Ve Türkiye Kazanır.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE…