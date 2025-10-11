ANTALYA (AA) - Muratpaşa ilçesindeki Sultan Alaattin Ulu Cami Külliyesi'nde Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde 2023'te başlatılan restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla külliyeye gelen çok sayıda ziyaretçi, Yivli Minare, Yivli Minare Camisi, İmaret Medresesi, Mevlevihane, Mevlevihane Hamamı ile Zincirkıran ve Nigar Hatun türbelerini görme imkanı buluyor.



Fotoğraf: Ayşe Şensoy Boztepe/AA

Ziyaretçiler, yine alanda Atabey Armağan Medresesi'nden bugüne kalan 'taç kapı' çevresinde dokuya uygun yapılan yürüyüş yolunu takip ederek Selçuklu mimarisi tarihi kapının önünde fotoğraf çektiriyor.

'Görevimiz, tarihin bize bıraktığı değerleri gelecek nesillere bırakmak'

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla Sultan Alaattin Ulu Cami Külliyesi'nde 2023 yılında ihaleyi yapıp çevre düzenleme projesini başlattıklarını söyledi.

Proje kapsamında restorasyon ve kazı çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Pervaneli, yaklaşık 950 gün süren uzun restorasyon ve çevre düzenlemesi sürecinin tamamlanmasıyla Yivli Minare ve çevresinin ziyaretçilerin daha rahat şekilde gezebileceği hale geldiğini ifade etti.

Yivli Minare'nin Antalya'nın en önemli simgesi olduğunu vurgulayan Pervaneli, şöyle konuştu:

'Camisinin de adı 'Yivli Minare'den geliyor. Armağan Medresesi'nden bize pek çok yapı kalmış ama en önemlisi taç kapı. Taç kapının onarımı yine özgün haliyle yapıldıktan sonra bu alanda güzel bir çevre düzenlemesi yaptık ve bu çevre düzenlemesi esnasında birden fazla mezar ortaya çıktı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla bu mezarların 3'ünü koruma altına aldık. Mezarların tam dönemi belli değil. 1200, 1300'lü yıllar olduğu düşünülüyor. Bu mezarların içerisinde ancak 3'ü korunacak durumdaydı.'



Fotoğraf: Oktay Özden/AA

'Eski haliyle yenisi arasında kesinlikle çok büyük ziyaretçi farkı olacak'

Pervaneli, bölgede ağaçlarla donatılmış güzel bir seyir alanı da yaptıklarını belirterek, tarihin bıraktığı değerleri gelecek nesillere aktarmak için çaba gösterdiklerini vurguladı.

Çevre düzenlemesi ve restorasyonun Bölge Kurulunun kararları doğrultusunda tarihi dokunun özüne uygun yapıldığını dile getiren Pervaneli, 'Hem tarihi yapıyı koruduk hem de ziyaretçiler için gezinti alanı oluşturduk. Yaklaşık 15 milyon lira civarında ödenekle işi tamamlamış olduk. Zaten onlarca misafirimiz vardı ama eski haliyle yenisi arasında kesinlikle çok büyük ziyaretçi farkı olacak. Binlerce insanın burayı ziyaret edeceğini düşünüyoruz.' diye konuştu.

Muhabir: Ayşe Şensoy Boztepe