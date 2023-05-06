KÖLN AA- Almanya'daki temasları kapsamında Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğundaki oy kullanma merkezini ziyaret eden Eren, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların 6. kez oy kullandığını hatırlatan Eren, "3,4 milyon seçmenimiz var. En son seçimde yüzde 50'nin üzerinde oy kullanma oranı olmuştu, bu seçimde de vatandaşlarımızın yoğun ilgisini görüyoruz. Bugüne kadar Almanya'da 470 bine yakın vatandaşımız oy kullandı ve son seçime göre yüzde 33'lük bir artış söz konusu. Bu oranın daha da artmasını temenni ediyoruz, bu da gözüküyor. Bu hafta sonu büyük bir yoğunluk bekliyoruz. Vatandaşlarımızı olabildiğince hafta içi oy kullanmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eren, "Bir demokrasi şenliği yaşanıyor, hakikaten çok mutluyuz. Sandıkların ayaklarına gelmesinden dolayı vatandaşımız çok memnun." dedi.

Sandık kurullarının çok profesyonel çalıştığını vurgulayan Eren, "İki memur ve yanlarında parti temsilcileri, müşahitler var. Burada son derece güvenli bir seçim ortamı var. 13 gün boyunca oyların saklandığı odaya her parti kendi kilidini takarak oylar saklanıyor. Türkiye, bu konuda açık ara dünya ülkelerinin önünde. 73 ülkede 160 oy kullanma merkezinde başka bu operasyonu yapabilen yok." diye konuştu.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, Eren ile YTB heyetine seçim merkezi hakkında bilgi verdi.