HABER:DUHA SENA OSKAY

Ankara’da gerçekleşen büyükelçiler konferansında kürsüye çıkan Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye olmadan küresel bir güç olamayacağını söyledi.

Önümüzdeki 5 yılda dış politika hedeflerinin gerçekleştirileceğini belirten Fidan, "Türkiye'mizin tam bağımsız, uluslararası gündemi belirleyen, gerektiğinde oyun kuran, gerektiğinde oyun bozan etkin ve müessir bir aktör konumunu güçlendirmek için yılmadan çaba göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan ile 2020 yılından itibaren sorun yaşanan Doğu Akdeniz ile ilgili ise Fidan, Yunanistan'la ihtilaflı meselelere çözüm bulma konusunda mevcut pozitif atmosferin büyük bir fırsat sunduğunu, Türkiye'nin bu konuda samimi olduğunu ve Yunan tarafının da aynı samimiyeti göstereceğini umduğunu dile getirdi.

Bu sözlerin ardından Kathimerini gazetesi, 'Hakan Fidan: Türk-Yunan anlaşmazlığının çözümü için büyük fırsat' başlıklı haberi okuyucularıyla paylaştı, Türk Dışişleri Bakanı'nın sözlerini Skai televizyonu ve gazetenin İstanbul muhabiri Manolis Kostidis aracılığıyla aktardı.

Mega televizyonu ise 'Hakan Fidan: Yunanistan'la samimi diyalog istiyoruz' başlığını kullandı. Türkiye'nin Yunanistan'la sorunlarını samimi bir diyalogla çözme arzusunun Dışişleri Bakanı tarafından dile getirildiğini aktardı. Ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’nın Türkiye'nin Kıbrıs'ta tek bir çözümü desteklediği söylemini tekrarladı.

KOMŞU DIŞİŞLERİ BAKANI

Yunan yayın organı Proto Thema, 'Fidan: Böyle devam edelim' başlığını seçti, spotta "Yunanistan'dan Ege'de gösterdiğimiz samimiyetin aynısını bekliyoruz" cümlesini kullandı.

Ayrıca yazdığı haberde Hakan Fidan için ‘komşu dışişleri bakanı’ olarak söz etti.

Çok okunan internet sitesi iefimerida.gr ise Türk Dışişleri Bakanı'nın Atina ile ilişkilerde halihazırda devam eden iyi havayı öne çıkardığını vurguladı.

Provokatif haberleriyle öne çıkan newsbomb.gr ise, 'Hakan Fidan: Yunanistan'la olumlu havayı sürdürmeye çalışacağız' başlığını tercih etti.