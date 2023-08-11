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Edirne’nin Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanıp, gözaltına alınan H.T. ve H.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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