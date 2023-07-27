Haber: Mert Osman Erman

Yunanistan, 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği yangınlarla mücadele eden bir dizi ülkeden biridir.

Yangın hizmeti, Volos yakınlarındaki yangınlarda iki kişinin öldüğünü doğruladı - koyunlarını korumak için dışarı çıkan bir çiftçi ve Chorostasi'deki bir karavan içinde bulunan bir kadın.

Volos'u içeren Yunanistan'ın Thessaly bölgesi belediye başkanı Kostas Agorastos, "beyinsiz işçilerin" yangına neden olduğunu iddia ettiği söylentileri Ellada 24 haber kanalına göre dile getirdi.

Rodos'ta acil durum ilan edilmiş ve binlerce turistin kaçmak zorunda kaldığı yerde yüksek rüzgarlar alevleri körüklemeye devam ediyor ve köyler tehlikede kalmaya devam ediyor.

Günlerdir yangınlarla mücadele eden bazı itfaiyeciler umudu kaybetmeye başladı. Rhodes'tan olan Savas Filaderis, Reuters haber ajansına şunları söyledi: "Her gün, her gece buradayız ve hiçbir şey başaramıyoruz. Durduramıyoruz."

"Hepsi savaşıyor, sivil halk, hükümet, ancak... hiçbir şey için. Sanırım hiçbir şey için savaşıyoruz."

Güney İtalya'da Sicilya ve Puglia'daki yangınlar da yüksek rüzgarlar ve kuru bitki örtüsüyle beslendiğinden, itfaiyeciler alevleri söndürmekte ve yangın kesmek için birçok bölgede zorlanıyor.

Sicilya'nın Palermo şehrindeki St. Benedict the Moor kilisesi yangınlarda zarar gören binalardan biriydi.

Manastırın üstün rahibi Vincenzo Bruccoleri, "Hasar çok büyük" dedi.

Sicilya'daki diğer bir şehir olan Catania'nın belediye başkanı Enrico Trantino da BBC'ye yüksek sıcaklıkların yer altı elektrik kablolarını erittiğini ve şehrin bazı bölgelerini elektriksiz ve susuz bıraktığını söyledi.

Ancak BBC Hava Durumu'na göre, İtalya'nın önümüzdeki günlerde çok daha serinlemesi bekleniyor.

Şu ana kadar en yüksek ölüm oranı Cezayir'de, 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti, bunların arasında Cezayir'in doğusundaki Bejaia sahil ilinde tahliye sırasında alevlerle çevrilen 10 asker de bulunuyor.

Çoğu yangın şu anda kontrol altına alındı.

Komşu Tunus'ta ise İçişleri Bakanı Kamel Feki, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, tüm yangınların kontrol altında olduğunu ve kayıp olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği, Tunus ve Yunanistan da dahil olmak üzere etkilenen ülkelere destek gönderildiğini duyurdu.

Ancak Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği paneli IPCC'nin baş yazarı Yamina Saheb, Afrika bölgesindeki insanların uluslararası yardım olmadan kendilerini korumaya bırakıldığını hissettiklerini söyledi.

"İnsanlar korkuyor ve gerçekten anlamıyorlar neden uluslararası yardım gelmiyor" dedi.

Bayan Saheb, etkilenen bölgelerdeki arkadaşları ve meslektaşlarıyla konuştuğunu ve Avrupa yardımının bu kadar yakın olduğu bir yerde bile Afrika'nın iklim değişikliği nedeniyle ölmesine izlemek için hiçbir şey yapmadığını anlamakta zorlandıklarını söyledi.