Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1398
ALTIN
506.88
DOLAR
8.9693
STERLİN
12.2440
EURO
10.4166
Çim tohumu alınacaktır
Çim tohumu alınacaktır
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak
Mal Alımı İçin İhale İlanı
Mal Alımı İçin İhale...
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

140 yıllık Yahya Peygamber tablosu, orijinal çıktı

TOKAT'ta polisin takibi sonucu ele geçirilip Hacettepe Üniversitesi'ne incelemeye gönderilen Prenses Salome ve Yahya Peygamber'in birlikte resmedildiği tablonun orijinal olduğu tespit edildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Ekim 2021 Pazar 11:46
0 Okunma
140 yıllık Yahya Peygamber tablosu, orijinal çıktı

Tokat'ta 16 Haziran 2020'de polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarıyla İstanbul'dan kente gelen 4 şüpheliyi takibe aldı. Yakalanan şüphelilerin yanındaki Prenses Salome ve Yahya Peygamber'in birlikte resmedildiği bir tablo ele geçirildi. 1881 tarihli ve M. Berntzwiller imzası taşıyan eser, polis ekiplerince incelenmek üzere Hacettepe Üniversitesi'ne gönderildi. Edebiyat fakültesi sanat tarihi bölümü batı sanatı çağdaş sanat ana bilim dalı uzmanlarınca incelenen eserin orijinal olduğu belirlendi. Tokat Müzesi'nde koruma altına alınan eser, bir süre sonra sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

'ESAS OLAN KÜLTÜREL DEĞERİDİR'

Türkiye'de tarihi eser kaçakçılığının çok olduğunu belirten Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, "Tarihi eserlerin değerlerine ilişkin sahici olmayan fiyatların konuşulması, efsanelerin oluşmasına neden oluyor ve özellikle bu efsanelerin peşinden giden dar gelirli vatandaşlarımız oluyor. Öncelikle onları uyarmak istiyorum; bunun maddi değerinden ziyade kültürel değerleri önemlidir. Bu topraklarda binlerce yıldır Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar olduğu gibi Mecusilere varana kadar bir sürü insan, bir arada barış içerisinde yaşadı. Onlar kendi inançlarının görüntüsünü çeşitli şekillerde hayata yansıttı. Bu tablo da onlardan birisidir. Eski Ahit'teki anlatıların bir tabloya dönüştürülmüş halidir. Bu batı dünyasında sıkça karşılaştığımız bir şeydir. Özellikle Hristiyan kültüründe çok belirgin olarak Eski ve Yeni Ahit'te, İncil'deki hikayelerin resmedildiğini görüyoruz. Avrupa'da bu daha da yaygındır. Bu da bizim Anadolu'da ortaya konulan bir üründür. Aslında bu ürünler, bizim Anadolu'nun hayatına ilişkin çok şey söyleyebilmek açısından önemlidir. Çünkü her zaman o tarihe ilişkin verilere ulaşmak mümkün olmayabiliyor. Ama bir tablodaki ayrıntı; o günün yaşantısına, dinine, inancına, geleneğine açıklamalar getirmesine vesile oluyor. Dolayısıyla bu tablonun maddi değeri değil, esas olan kültürel değeridir" dedi.

'MÜZEMİZE SÜREKLİ BİR ESER AKIŞI SÖZ KONUSU'

Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele eden kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Çakır, "Türkiye'de de ilimizde de önemli başarılara imza attılar. Müzemize sürekli bir eser akışı söz konusu. İnsanlar, bilmeden hayal peşinde bütün zamanlarını, emeklerini, varlıklarını harcıyor. Efsanelere inanmasınlar. Bulduklarını müzeye getirsinler, bizimle paylaşsınlar. Devlet onların emeğinin karşılığını verecektir. Bu kıymetli eseri, uygun bir şekilde müzemizde sanatseverlerle buluşturacağız" diye konuştu.

ŞÜPHELİLERE YENİDEN İŞLEM YAPILACAK

Öte yandan geçen yıl olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler S.A., E.A., M.D. ve A.D. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Tablonun orijinal olduğunun tespit edilmesinin ardından şüpheliler hakkında yeniden işlem yapılacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TokatTabloYahya Peygamber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afyonkarahisar'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Evinde uyuşturucu üretirken yakalandı
Evinde uyuşturucu üretirken yakalandı
39 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
39 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans