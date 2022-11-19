1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼n kulelerine yerleÅŸtirilecek top mermisi figÃ¼rlerinin kaideleri kuruluyor

Cumhuriyet'in 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nÄ± simgeleyen 2023 metrelik orta aÃ§Ä±klÄ±ÄŸÄ±yla 'DÃ¼nyanÄ±n en uzun orta aÃ§Ä±klÄ±klÄ± asma kÃ¶prÃ¼sÃ¼' unvanÄ±nÄ± alan 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¶nemli projeleri arasÄ±nda yer alÄ±yor. 18 Mart 2017'de temeli atÄ±lan kÃ¶prÃ¼nÃ¼n yapÄ±mÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 5 bin kiÅŸi gÃ¶rev aldÄ±. 1915 Ã‡anakkale KÃ¶prÃ¼sÃ¼, Ã‡anakkale Zaferi'nin 107'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶renle hizmete girdi.

KÃ¶prÃ¼nÃ¼n kulelerinin Ã¼zerine Ã‡anakkale SavaÅŸÄ± kahramanlarÄ±ndan Seyit OnbaÅŸÄ±â€™nÄ±n sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± top mermisini sembolize eden, her biri 75 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda, 20,5 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki anÄ±tsal yapÄ±lar yerleÅŸtirileceÄŸi kaideler kurulmaya baÅŸlandÄ±. Ekipler, Asya ve Avrupa kÄ±talarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalara devam ediyor.Â