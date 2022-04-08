1915 Çanakkale Köprüsü’nün temizlik ve teknik servis yönetimini ATALIAN Türkiye üstlendi

Türkiye’nin en büyük tesis yönetimi firmalarından ATALIAN Türkiye, 1915 Çanakkale Köprüsü ile hizmet alanını genişletiyor. Şirket, yapılan anlaşma kapsamında 1915 Çanakkale Köprüsü ve köprüye bağlantılı otoyol hizmet tesisleri ile yaşam alanlarının temizlik, teknik servis, bakım/işletme yönetiminden sorumlu olacak. Firma ilgili alanlarda 7/24 servis sağlayacak.

“MÜŞTERİLERİMİZE PEK ÇOK KONUDA AVANTAJ SAĞLIYORUZ”

Yapılan iş birliğine yönelik bir açıklama yapan ATALIAN Türkiye CEO’su Barış Ünalp; “Ülkemiz açısından hem teknik hem de manevi anlamı çok büyük olan 1915 Çanakkale Köprüsü projesinin bir iş ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Profesyonel bakış açımız ve tesis yönetimi alanındaki uluslararası tecrübemiz nedeniyle tercih edildik. Bunun yanı sıra sektördeki bilinirliğimizin, samimi, güler yüzlü, şeffaf hizmet anlayışımızla hızlı çözüm üretmemizin ve yenilikçi uygulamalarımızın da bu tercihte etkili olduğunu düşünüyorum. ATALIAN Türkiye, yapısı itibarıyla ‘kendi bünyesinde tesis yönetimi’ni benimsemiş bir şirket. Böylece iş ortaklarımızın farklı isteklerini hızlı bir şekilde, tek noktadan gerçekleştirecek kapasitede ve esneklikte hizmet sunabiliyoruz. Bu sayede müşterilerimize maliyet, zaman, enerji verimliliği gibi pek çok konuda avantaj sağlıyoruz” dedi

Ünalp, “Dünya çapında mega projeler arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapımında emeği geçen tüm kişi ve kurumları tebrik ediyor, projede yer alan tüm ekip arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.