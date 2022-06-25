2 bin 650 polisle 'Adana Huzur ve Güven' uygulaması

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı üzerine il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 2 bin 650 polis görev aldığı 'Adana Huzur ve Güven' adlı asayiş uygulamasında, gezici ve sabit nokta kontrolleri ile umuma açık mekan denetimleri gerçekleştirildi. Sabit nokta kontrollerinde 3 bin 585 aracı durdurarak arama yapan ekipler, bir aranan araç, 2 çalıntı motosiklet ve 1 çalıntı bisiklet ele geçirdi. Ayrıca 67 araç sürücüsüne de çeşitli kabahatlerden 172 bin 439 lira para cezası kesildi.

261 umuma açık mekanı denetleyen ekipler, usulsüzlük yaptığı tespit edilen 6 iş yerine idari işlem yapıp, 10 kişiye de toplamda 2 bin 270 lira para cezası uyguladı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 14 kişiye ise 3 bin 878 lira idari cezası kesildi. Gece yarısına kadar devam eden uygulamanın genelinde 12 bin 539 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 55 kişiyi yakalarken, 8 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 7 adet kesici ve delici alet ile farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirdi.