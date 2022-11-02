2 iÅŸÃ§inin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaÃ§ak ocaÄŸÄ±n sahibine indirimle 6 yÄ±l 8 ay hapis Â 

Olay, 25 Åžubatâ€™ta Kilimli ilÃ§esine baÄŸlÄ± Gelik beldesi DaÄŸbaca mevkisinde meydana geldi. YapÄ±lan denetimler sÄ±rasÄ±nda, iddiaya gÃ¶re, 11 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± madenin giriÅŸi patlatÄ±larak, ocak kapatÄ±ldÄ±. GÃ¶Ã§menler ise sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi. Kadir Ulama ile Ãœmit Kurt ve diÄŸer iÅŸÃ§iler, ruhsatsÄ±z olarak iÅŸletilen ocaÄŸÄ± olay gÃ¼nÃ¼ tekrar aÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. GiriÅŸi temizleyip iÃ§eri girdikleri sÄ±rada Kurt ve Ulama, gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kaldÄ±. Ä°hbarlaÂ saÄŸlÄ±k, AFAD, jandarma ve TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla 2 madencinin cansÄ±z bedenine ulaÅŸÄ±ldÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda ocak sahibi olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Mustafa Kurt ve M.U., gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken sevk edildiÄŸi adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hakimlikÃ§e tutuklandÄ±.Â

Zonguldak 3â€™Ã¼ncÃ¼ AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya tutuklu sanÄ±k Mustafa Kurt, SEGBÄ°S ile katÄ±lÄ±rken, maden ocaÄŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin yakÄ±nlarÄ±, avukatlar ve sanÄ±ÄŸÄ±n yakÄ±nlarÄ± salonda hazÄ±r bulundu. BilirkiÅŸi raporlarÄ±nda Mustafa Kurtâ€™un asli kusurlu olduÄŸu belirtilirken savcÄ±, mÃ¼talaasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda daha Ã¶nce tahliye edilenÂ M.U.â€™nun beraatiniÂ isteyen savcÄ±, Mustafa Kurt hakkÄ±nda â€˜bilinÃ§li taksirle birden fazla kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olmaâ€™ suÃ§undan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.Â Â

MÃ¼talaaya karÅŸÄ± sÃ¶z verilen Ãœmit Kurtâ€™un eÅŸi F.K., "M.U. ocaÄŸÄ±n sahibi deÄŸil, Mustafa Kurt ocaÄŸÄ±n sahibidir. CezalandÄ±rÄ±lsÄ±n" dedi.

Mustafa Kurt iseÂ "Ben 8 ay yattÄ±m. HiÃ§bir suÃ§um yok. BeraatimiÂ talep ediyorum. AyrÄ±ntÄ±lÄ± beyanlarÄ± avukatÄ±m verecek"Â diye konuÅŸtu.

SanÄ±k avukatÄ± daÂ "MÃ¼vekkilim, iÅŸÃ§i ve malzemelerin temini, bunlarÄ±n Ã¶demelerinin saÄŸlanmasÄ±, ocaktan Ã§Ä±karÄ±lan kÃ¶mÃ¼rÃ¼n satÄ±lmasÄ± hususunda tam ve tek yetkili olmadÄ±ÄŸÄ± bizce sabittir. AkrabasÄ± Ãœmit Kurtâ€™un teklifiyle kendisinin iÅŸletmesini kabul eden mÃ¼vekkilim asli kusurlu deÄŸildir. BilinÃ§li taksir olmadÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±ktÄ±r. Ä°stenmeyen sonuÃ§larÄ±n oluÅŸmasÄ±nda mÃ¼vekkilimin sorumluluÄŸu mÃ¼teveffalarla eÅŸit dÃ¼zeydedir. HÃ¼kÃ¼m kurulup ceza verilecekse deÂ taksir hÃ¼kÃ¼mlerinin uygulanmasÄ±nÄ±, mÃ¼vekkilin tahliyesini talep ediyorum" dedi. Â

Ä°NDÄ°RÄ°M UYGULANDI

Mahkeme heyeti,Â Mustafa Kurt hakkÄ±nda '2 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olmak'tan 6 yÄ±l, bilinÃ§li taksir olduÄŸu iÃ§in artÄ±rÄ±m yapÄ±larak 8 yÄ±l hapis cezasÄ±na hÃ¼kmetti. Kurtâ€™un cezasÄ±, takdiri indirim ile 6 yÄ±l 8 ayaÂ indirilirken tutukluluk halinin devamÄ±na karar verildi. M.U.â€™nun ise beraatineÂ karar verildi.Â

DuruÅŸma Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±Â sanÄ±k Mustafa Kurtâ€™un yakÄ±nlarÄ±, Ãœmit Kurtâ€™un eÅŸinin Ã¼zerineÂ yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Polisin araya girmesiyle olay bÃ¼yÃ¼meden sona erdi.