2 teknenin alabora olduğu Seferihisar'da balıkçılardan önlem

Seferihisar ilçesi Sığacık mevkisinde dün saat 20.00 sıralarında başlayan kuvvetli yağmur ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 78 kilometrelik hıza ulaşan fırtına nedeniyle denizde büyük çaplı dalgalar oluşunca balıkçılar zor anlar yaşadı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sahile bağlı tekneler su aldı, 2 tekne alabora oldu ve 4 tekne ise hasar gördü.

Sağanak ve fırtınanın neden olduğu zarar, sabah ortaya çıktı. Batan ve hasar gören teknelerin yanı sıra küçük bir iskelenin de parçalanıp battığı belirlendi. Sabah sahile gelenler, alabora olan ve hasar gören teknelerini bölgeden kaldırdı. Bazı amatör balıkçılar ise teknelerini tedbir amaçlı güvenli bölgelere çekti.