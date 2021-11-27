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2 teknenin alabora olduğu Seferihisar'da balıkçılardan önlem

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 2'si alabora olan, 4'ü de hasar gören 6 tekne bölgeden kaldırıldı. Bazı balıkçılar da teknelerini tedbir amaçlı güvenli bölgelere çekti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Kasım 2021 Cumartesi 14:44
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2 teknenin alabora olduğu Seferihisar'da balıkçılardan önlem

Seferihisar ilçesi Sığacık mevkisinde dün saat 20.00 sıralarında başlayan kuvvetli yağmur ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 78 kilometrelik hıza ulaşan fırtına nedeniyle denizde büyük çaplı dalgalar oluşunca balıkçılar zor anlar yaşadı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sahile bağlı tekneler su aldı, 2 tekne alabora oldu ve 4 tekne ise hasar gördü.

Sağanak ve fırtınanın neden olduğu zarar, sabah ortaya çıktı. Batan ve hasar gören teknelerin yanı sıra küçük bir iskelenin de parçalanıp battığı belirlendi. Sabah sahile gelenler, alabora olan ve hasar gören teknelerini bölgeden kaldırdı. Bazı amatör balıkçılar ise teknelerini tedbir amaçlı güvenli bölgelere çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirTekneDenizSeferihisarAlaboraBalıkBalıkçıRüzgarFırtına
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