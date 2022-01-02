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200 kamyon karla donarak şehit olan askerlerin heykelini yapacaklar

KARS'ta Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek heykellerin yapımı için kamyonlarla kar taşındı. 8 metre yüksekliğindeki heykel, 8 kişilik ekiple yapılarak 8 Ocak'ta sergiye açılacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Ocak 2022 Pazar 10:55
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200 kamyon karla donarak şehit olan askerlerin heykelini yapacaklar

Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yılı anma etkinlikleri kapsamında, Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1'inci etap oteller bölgesinde, kardan heykellerin yapımı için çalışmalara başlandı. Karın geç yağdığı Sarıkamış'ta heykel yapımında kullanılacak karlar, kamyonlarla taşındı. 200 kamyon karın depolandığı alanda heykellerin yapılması için hazırlıklar tamamlandı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda yapılan çalışmalarda il özel idaresi ekipleri, çevre derelerden kamyonlarla bölgeye kar taşıdı. İş makineleriyle bir araya toplanan kar yığınından 8 kişilik ekip, 8 metrelik donan asker heykelini yapacak. Muhammet Hanifi Zengin, “Biz düzenli olarak Sarıkamış Şehitleri anısına kardan heykel çalışması yapmaktayız. Bu sene de 107'nci yıl anma programı kapsamında yine kardan heykel çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Şu anda çalışmamıza başladık. Bulunduğumuz alana 200 kamyondan fazla kar birikmesi yapıyoruz. Bu sene Sarıkamış'a kar geç yağdı, çevre derelerden kar taşıması yapıyoruz" dedi.

Bu yıl kardan heykellerin 8 metre yüksekliğinde olacağını ifade eden Zengin, “Her sene yüksek bir kar heykel çalışması yapıyoruz. Bu sene de 8 metreden fazla yükseklikte bir kar heykel çalışması yapacağız. Çalışmalarımız Kars Valiliği, Kafkas Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Sarıkamış Kaymakamlığı, Muş Alpaslan Üniversitesi ve bölge üniversitelerden öğrenci ve öğretim üyeleriyle beraber çalışmaktayız" diye konuştu.

Sarıkamış'ta 107 yıl önce donarak şehit olan askerlerin anısına yapılacak kar heykeli, 8 Ocak 2022 Cumartesi günü ziyarete açılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarsSarıkamışşehitAskerHeykel
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