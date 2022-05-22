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21 yıl sonra şehitlik unvanı verildi

İSTANBUL'daki Hasdal Kışlası'nda vatani görevini yaparken kaybolan Piyade Er İsmet Işık'ın (21) firar ettiği iddiası ortaya atıldıktan 14 yıl sonra 2 asker tarafından gasbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Kaybolduktan 19 yıl sonra kışlaya gömülen cansız bedeninden geriye kalan kemikleri bulunan Işık'a ailesinin başvurusu üzerine 21 yıl sonra şehitlik unvanı verildi. Işık için bugün gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Mayıs 2022 Pazar 16:53
21 yıl sonra şehitlik unvanı verildi

Konyaİsmet Işık, 2000 yılında İstanbul'daki Hasdal Kışlası'nda vatani görevini yapmaya başladı. Usta birliği olarak da kışlada kalan Işık, kantin sorumlusu yapıldı. Ancak Işık, 24 Haziran 2001'de bir arkadaşının yanına çay içmeye gideceğini söyledikten sonra ortadan kayboldu. Ertesi sabah askeri yetkililer, Konya'daki baba Durmuş Işık'ı arayıp, oğlunun kantindeki 800 lirayı alıp, firar ettiğini bildirdi. O dönemde yapılan tüm aramalara rağmen İsmet Işık'ın izine rastlanmadı.

14 yıl sonra 2 asker tarafından gasp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkan, kaybolduktan 19 yıl sonra ise kışlaya gömülen cesedinden geriye kalan kemikleri bulunan Piyade Er İsmet Işık'ın ailesi, oğullarının şehit kabul edilmesi için başvuruda bulundu. 21 yıl sonra şehitlik unvanı Işık'a verildi. Işık için bugün öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı ve Kur’an-ı Kerim okundu. (

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hasdal KışlasıPiyade Er İsmet IşıkşehitKonyaİsmet Işık
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