3+1 daire icradan satılıktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sivas İl, Merkez İlçe, 2992 Ada, 6 Parsel, Altuntabak Mahalle, 1. kat 6 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz, T.C. Sivas İcra Dairesi tarafından açık artırma usulüyle satılacak.
Brüt 120 m2, net 102 m2 daire, 260.000 TL. kıymeti ile 8 Şubat 2022 günü saat 10.15-10.20 arasında Gültepe Mahallesi, Sivas Adliyesi Sivas İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu - Sivas- Merkez adresinde satışa sunulacak.
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