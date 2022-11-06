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4 iÅŸÃ§inin yaralandÄ±ÄŸÄ± madendeki patlamayla ilgili ocak ve ÅŸirket yetkililerinin ifadesi alÄ±ndÄ±

ZONGULDAKâ€™Ä±n Kilimli ilÃ§esinde dÃ¼n gece meydana gelen, 4 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± maden ocaÄŸÄ±ndaki patlamanÄ±n ardÄ±ndan ocak ve ÅŸirket yetkililerin ifadesine baÅŸvuruldu. PatlamanÄ±n nedeninin belirlenmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

06 KasÄ±m 2022 Pazar 11:28
4 iÅŸÃ§inin yaralandÄ±ÄŸÄ± madendeki patlamayla ilgili ocak ve ÅŸirket yetkililerinin ifadesi alÄ±ndÄ±

Kilimli ilÃ§esinin BÃ¶lÃ¼m Mahallesiâ€™ndeki Ã¶zel bir maden ocaÄŸÄ±nda dÃ¼n gece saatlerinde patlama meydana geldi. 16.00- 24.00 vardiyasÄ±nÄ±n mesai bitimine yakÄ±n bir saatte yaÅŸanan patlamada 4 iÅŸÃ§i yaralandÄ±. VÃ¼cutlarÄ±nda yanÄ±klar oluÅŸan iÅŸÃ§iler Ersoy MankÄ±r, Ramazan KamilÃ§elebi Ä°lyas Kabuk ve Ali Gezer AtatÃ¼rk Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸÃ§ilerden Kabuk ve Gezer ilk mÃ¼dahalelerinin ardÄ±ndan ambulansla Ankara Åžehir Hastanesiâ€™ne sevk edildi. Â 

KazanÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± maden ocaÄŸÄ±na tedbir amaÃ§lÄ± AFAD ve TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. EkiplerÂ patlamanÄ±n nedeninin belirlenmesi iÃ§in gÃ¼n iÃ§inde Ã¶lÃ§Ã¼m yaparak ocaÄŸa tekrar girmeyi deneyecek.

ÅžÄ°RKET VE OCAK YETKÄ°LÄ°LERÄ° Ä°FADEYE Ã‡AÄžRILDIÂ 

PatlamanÄ±n meydana geldiÄŸi maden ocaÄŸÄ±nda, ocak ve ÅŸirket yetkililerinin ise ifadesine baÅŸvuruldu. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma kapsamÄ±nda yetkililerin sabaha karÅŸÄ± ifadeye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenilirken, soruÅŸturma devam ediyor.

DHA

Son GÃ¼ncelleme: 06.11.2022 11:31
Anahtar Kelimeler:
ZonguldakKilimliMadenMadenciPatlama
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