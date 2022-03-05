Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 6
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1.990,75
ALTIN
899,24
DOLAR
14,23
STERLİN
18,91
EURO
15,61
Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Araştırma...
Bahçeşehir Üniversitesi 14 Öğretim Görevlisi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 14 Öğretim...
Hacettepe Üniversitesi Canlı Model alacak
Hacettepe Üniversitesi Canlı Model...
Flaş Haber
Doğu'da kış geri döndü
Kapat

40 yıl sonra şehit sayıldı

TEKİRDAĞ'da vatani görevini yaparken 40 yıl önce tüberküloz hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Piyade Er Kamil Türkmen (20), oğlu Kazım Türkmen'in (40), Ankara 11'nci İdare Mahkemesi'ne açtığı davayla şehit sayıldı. Türkmen, babasının şehit sayılmasının gururunu yaşadığını belirterek çok mutlu olduğunu söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Mart 2022 Cumartesi 10:05
40 yıl sonra şehit sayıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan Kamil Türkmen, Tekirdağ 190'ncı Piyade Alayı'nda piyade er olarak vatani görevini yaparken rahatsızlanınca Çamlıca Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüberküloz teşhisi konulan Türkmen, 6 aylık askerken 16 Ocak 1982'de hayatını kaybetti. Kamil Türkmen, vefat ettiğinde henüz 20 günlük olan oğlu Kazım Türkmen, babasının hastalığa askerdeyken yakalandığını, bu nedenle de şehit sayılması gerektiğini belirterek Ankara 11'nci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Türkmen, dava dilekçesinde babasının askere gitmeden önce yapılan tıbbi muayenesi sonucu düzenlenen sağlık raporu ile askere alındığını, askere gitmeden önce herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını kaydetti. Dava sonunda mahkeme, Kamil Türkmen'in şehit sayılmasına karar verdi. Mahkemenin karar gerekçesinde şöyle denildi:

"Davacının babasının yakalandığı tüberküloz hastalığının askerlik sırasında, görevinin neden ve etkisiyle meydana geldiği, bu durumun aksini ispat edecek somut bir bilgi ve belge bulunmadığı ve davacının babasının bu hastalık nedeniyle vefat ettiği anlaşıldı."

'GURURLUYUZ'

Kazım Türkmen, babasının şehit sayılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Keşke babam şehit olmasaydı, babam şu an başımda olsaydı ama şehit oldu. Bunun gururunu yaşamaktayım, her şeyden önce benim için önemli olan buydu. Bunu da ispatladığım için çok mutluyum" dedi.

Türkmen'in avukatı Mehmet Faruk Çetin ise kararla birlikte Kazım Türkmen'in, diğer şehit aileleri gibi tüm yasal haklara sahip olduğunu söyledi. Çetin, "Müvekkilimizin babası Kamil Türkmen, 1981 yılında Çamlıca'ya askerlik görevini ifa amacıyla gidiyor. Fakat rahatsızlanarak 16 Ocak 1982 tarihinde askerde şehit düşüyor. Maalesef o zamanki prosedürden dolayı şehitlik işlemleri yapılmıyor, vazife malulü kabul edilmiyor. Müvekkilimizin isteği üzerine davamızı Ankara 11'inci İdare Mahkemesi'nde açtık ve mahkeme, müteveffanın askerlik görevini ifa ederken vefat etmesi nedeniyle vazife malulü kabul edilmesine dair kararı verdi ve rahmetli Kamil Amcamız şehit, vazife malulü kabul edildi. Bundan dolayı Türk yargısına teşekkür ediyoruz ve güveniyoruz" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağPiyade Er Kamil TürkmenKamil TürkmenKazım TükmenKahramanmaraşşehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü
Otomobil, bordürlere ve istinat duvarına çarptı: 4 ölü
Şehit uzman çavuş, törenle memleketine uğurlandı
Şehit uzman çavuş, törenle memleketine uğurlandı
Kocasını öldüren Rümeysa beraat etti
Kocasını öldüren Rümeysa beraat etti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans