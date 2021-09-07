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42 ilde FETÖ operasyonu: Semih Terzi’nin oğlu ve 213 kişiye gözaltı kararı

İzmir merkezli 42 ilde ve KKTC'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 214 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 214 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında 137 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin oğlu askeri okul öğrencisi Faruk Terzi'nin de bu kişiler arasında olduğu öğrenildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Eylül 2021 Salı 09:44
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42 ilde FETÖ operasyonu: Semih Terzi’nin oğlu ve 213 kişiye gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 40 il ve KKTC'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 44’i muvazzaf 69 asker ile 145’i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan, gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulan generel Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi'nin olduğu bildirildi. Şu ana kadar çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

'ZAYIF NOT ALMASINA RAĞMEN GEÇİYORDU'

İzmir merkezli 42 ilde ve KKTC'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik eş zamanlı oparasyon kapsamında, gözaltı kararı verilen darbeci general Semih Terzi'nin oğlu askeri okul öğrencisi Faruk Terzi'nin hakkında bir itirafçının ifadesi ortaya çıktı. İtirafçı ifadesinde, aynı sınıfta olduğu Faruk Terzi'nin derslerinin kötü olduğunu fakat bütünlemeye sokulmadan derslerden geçirildiğini söylediği öğrenildi. 

'OKUL İDARESİ TARAFINDAN KORUNUYORDU'

Öte yandan, ismi öğrenilemeyen itirafçının ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Bu toplantılara zaman zaman Serkan abi de geliyordu, geldiğinde genelde okulda sıkıntı ve sorunumuzun olup olmadığını, derslerimizin nasıl gittiğini sorup okulda kendini açık eden cemaat mensubu öğrenci ve subayların olup olmadığını soruyordu, ben şahsım adına kimseyi bilmediğimi söylüyordum. Semih Terzi'nin oğlu olduğunu sonradan öğrendiğim Faruk Terzi'nin matematik, fizik ve temel derslerinden çok düşük derecede zayıf not almasına rağmen bütünlemeye bırakılmayarak geçiriliyordu, ayrıca cep telefonu yakalattırıyordu ceza almıyordu. Bu şahsın da FETÖ yapılanmasından olduğunu düşünüyorum, çünkü okul idaresi tarafından da korunuyordu."

137 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İzmir merkezli 42 ilde 214 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında 137 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyona kapsamında, Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadale ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin koordineli bir şekilde çalıştığı bildirildi. Ayrıca, darbeci general Semih Terzi'nin oğlu Faruk Terzi'nin firari olduğu ve yurt dışına çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FetöIzmirOperasyonTerörörgütTSKSemih TerziFaruk Terzi
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