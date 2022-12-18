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45 kişinin yaşadığı mahalle, kamyon sayesinde tanındı

MERSİN’in Tarsus ilçesinde geçen günlerde bir kamyonun kasasındaki odunların tabelaya takılması sonucunda Kefeli Mahallesi girişindeki ‘Hoş geldiniz’ yazılı tabelanın yönü değişti.

18 Aralık 2022 Pazar 13:37
45 kişinin yaşadığı mahalle, kamyon sayesinde tanındı

(Mersin),(DHA)- Çevredeki tarla ve bahçelere gelen kamyon ve işçi otobüslerinin sürücülerinin mahalleyi bulamaması üzerine muhtar Gürlesin Güngör güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince durumu fark etti. Olay sonrasında, görüntüler sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenirken, 45 kişinin yaşadığı mahalle kamyon sayesinde bilinir oldu.

İlçeye bağlı 45 kişinin yaşadığı Kefeli Mahallesi girişindeki sokakta bulunan ‘Hoş geldiniz’ yazılı iki ayaklı tabela, 14 Aralık’ta bir kamyondaki odunların takılmasıyla yerinden söküldü. Kamyon şoförü ana yola dönüş yaparken, odunlara takılan tabela da 90 derece açıyla ana yola döndü. Durumu fark eden kamyon şoförü geri manevra yaparak tabelanın dengede kalmasını sağladıktan sonra yoluna devam etti.

Çevredeki tarla ve bahçelere gelen kamyon ve işçi otobüslerinin sürücülerinin mahalleyi bulamaması üzerine durumu fark eden mahalle muhtarı Gürlesin Güngör, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince şaşkınlık yaşadı. Muhtarın ulaştığı kamyon şoförü Seydi Sevindi, 2 gün sonra mahalleye gelerek vinç çağırıp tabelayı eski yerine taşıttı. Mahalle sakinleri tarafından sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri de hızla yayılarak milyonlarca kişiye ulaştı.

‘EMANET OLARAK DURUYOR’

Mahalle halkından Ruhi Yurt (63), “Toprak yoldan gelen kamyon, mahalleden çıkarken tepesindeki yüke tabela takılıyor ve yola kadar geliyor. Köyün yönü değişince yolu bilmeyenler de şaşırdı. İşçi taşıyan otobüsler, kamyoncular yolu bulamadı. Köyün kahvesine gelip sorunu anlattılar. Olaydan sonra muhtarımızın ulaştığı kamyon şoförü mahalleye geldi ve vinç çağırıp tabelayı eski yerine koydurdu ancak beton ayakları yere dikilmedi. Şu an hala emanet olarak duruyor, gömülü değil. Allah korusun yine benzer bir şey olsa devrilip araçlara ve insanlara zarar verebilir” dedi.

‘KÖYÜMÜZ ÜNLENDİ’

Mahallede yaşan Mahmut Tepe (57), “45 kişilik köyümüzü sadece bir sosyal medya hesabında şu ana kadar 5 milyon kez izlendi. Bu sayede köyümüz ünlendi” ifadelerini kullandı.  (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinMahalleKmyonTabelaKefeli MahallesiHoşgeldinizYönYeni Çağrı
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