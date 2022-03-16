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5 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 44 gözaltı

KOCAELİ merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 silah atölyesi ve 1 depodaki aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve binlerce tabanca parçası ele geçirildi, 44 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Mart 2022 Çarşamba 10:57
5 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 44 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik Kocaeli, İstanbul, Yalova, Rize ve Sakarya’da operasyon düzenledi. 5 silah üretim atölyesi ve 1 depoda yapılan aramada 24 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 246 tabanca mermisi, bin 74 tabanca üst kapağı, bin 86 tabanca namlusu, 572 tabanca alt gövdesi, 245 namlu şapkası, 94 kabza, 23 şarjör, 226 adet horoz, 255 icra yayı, 100 tetik, 94 mekanizma, 94 namlu yatağı, 1 adet CNC makinesi, 1 freze tezgahı, 6 tepe matkap, 1 metal ve plastik üzerine yazabilen yazıcı ele geçirildi. Operasyonda 44 kişi gözaltına alındı, 20 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 24 kişi ise adliyeye sevk edilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SilahSilah KaçakçılığıKaçakçılıkOperasyonPolis
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