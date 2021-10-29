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5 zincir market ve 1 tedarikçi firmaya para cezası

Rekabet  Kurumu, zincir marketlere yönelik yürütülen 'fahiş fiyat' soruşturmasında, 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Ekim 2021 Cuma 10:17
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5 zincir market ve 1 tedarikçi firmaya para cezası

Rekabet Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını sürecinde fiyat davranışlarının incelenmesine yönelik zincir market ve tedarikçi firmalar hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İnceleme ve tespitler sonucunda ihlalleri tespit edilen, 5 zincir markete 958 milyon TL ile 384 milyon TL arasında, tedarikçi firmaya ise 22 milyon TL para cezası uygulanmasına karar verildi. Soruşturmada adı geçen diğer 23 zincir market ve tedarikçi firmanın herhangi bir ihlali tespit edilmedi.

PİYASANIN ORGANİZE EDİLDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Rekabet Kurumu soruşturma heyetince yapılan inceleme ve tespitler sonucunda, ulusal zincir marketler arasında, doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla, satış fiyatlarının ve fiyat artışlarının koordinasyonunun sağlandığı tespit edilmişti. Market ve firma temsilcilerinin sözlü savunmalarının alındığı toplantıda soruşturma heyetince yapılan açıklamada, "Elde edilen belgelerde 'piyasanın organize edildiği', artırılan fiyatların 'rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtılacağı' yönünde ve benzer nitelikte pek çok ifade bulunurken, zincir marketlerin fiyat hareketlerinin de bu bulguları büyük ölçüde teyit ettiği, yine doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat artış tarihleri, dönemsel kampanyalar ve indirimler gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı; fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan zincir marketlerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu zincir marketlerin fiyatlarının tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı; nitekim bu durumun genellikle 'bozuk fiyatların düzelttirilmesi' şeklinde belgelere yansıdığı kanaatine ulaşılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zincir MarketRekabet KurumuFiyatFahiş FiyatCeza
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