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6 kilo kokaini yedek lastiğe gizlemişler 

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, polisin arama yaptığı otomobilde, yedek lastiğin içine gizlenen 6 kilo kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

17 Aralık 2022 Cumartesi 12:03
6 kilo kokaini yedek lastiğe gizlemişler 

İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul’dan ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, şüphe üzerine takibe aldıkları aracı ilçe girişinde durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada, yedek lastiğin içine gizlenen 6 kilo kokain ele geçirdi. Sürücü İ.E.K. ile Y.C.K., gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklandı. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağÇorluNarkotikPolisUyuşturucu
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