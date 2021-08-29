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6 kişinin ölümüne neden olan sürücü 'teknik arıza' dedi

Konya'da, amonyum nitrat yüklü TIR'ın karşı şeride geçip hafif ticari araçla çarpışması sonucu 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazada TIR sürücüsü İsmail Yılmaz’ın (48), tedavisi sürüyor. Yılmaz’ın, kazanın, teknik arızadan dolayı yaşandığını söylemesi üzerine jandarma, TIR’da inceleme başlattı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Ağustos 2021 Pazar 11:22
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6 kişinin ölümüne neden olan sürücü 'teknik arıza' dedi

Kaza, geçen cuma, saat 04.30 sıralarında Konya-Aksaray kara yolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. İsmail Yılmaz yönetimindeki 43 AAC 671 plakalı, amonyum nitrat yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek, Kayseri'den Antalya'ya tatile giden Hacı Hasip Ocak (20) yönetimindeki 38 AFA 498 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hurda yığınına dönen hafif ticari araçtaki Mesut Ocak (41), eşi Fatma Ocak (41), çocukları sürücü Hacı Hasbi Ocak, Asude Ocak (9), Fatih Ocak (18) ve baldızı Feyzanur Kofa (24) olay yerinde yaşamlarını yitirdi, çocuklarından Nisanur Ocak (16) ile TIR şoförü İsmail Yılmaz, yaralandı.

NİSANUR'UN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaşamını yitiren 6 kişinin cenazeleri, dün memleketleri Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde toprağa verildi. Ocak ailesinin kazadan tek yaralı kurtulan kızları Nisanur Ocak'ın tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

SÜRÜCÜNÜN 'TEKNİK ARIZA' DEDİĞİ TIR İNCELENECEK

Hastanede tedavisi devam eden sürücü İsmail Yılmaz'ın, kazanın teknik arızadan kaynaklandığını öne sürdüğü ve ilk ifadesinde, ''Kaza, teknik arızadan dolayı yaşandı. Arızadan dolayı yoldan çıkıp, karşı şeride geçtim” dediği öğrenildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, kazaya karışan TIR’da detaylı teknik inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaTırOtomobilKazaTrafik Kazası
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