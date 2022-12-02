Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.046,19
ALTIN
1.078,60
DOLAR
18,64
STERLİN
22,82
EURO
19,63
Van'da kamu konutu satış ihalesi
Van'da kamu konutu satış...
Rekabet Kurumu'ndan araç satış ihalesi
Rekabet Kurumu'ndan araç satış...
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
TÜBİTAK 311 araştırmacı alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel alacak
Adalet Bakanlığı 406 personel...

7 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırının faili terörist yakalandı

SİİRT'te 4 yıl önce, 1 jandarma personeli ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu ve 12 personelin yaralandığı saldırı ile birçok terör eylemine katıldığı belirlenen Azad Öngüç isimli terörist, Şırnak'ta yakalanarak, tutuklandı.

02 Aralık 2022 Cuma 10:34
7 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırının faili terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik çalışmada, 'Canfeda Alman' kod adlı terörist Azad Öngüç'ün TIR dorsesinin altına saklanarak yurda giriş yaptığı bilgisine ulaşıldı. 24 Kasım'da jandarma ekiplerince 3 kişinin içinde bulunduğu söz konusu TIR, Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma Karakol Komutanlığı yol emniyet ve kontrol noktasında durduruldu.

Yapılan araştırmada TIR'daki 3 kişiden birinin 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 'kasten öldürme' suçlarından da aranan 'Canfeda Alman' kod adlı terörist Azad Öngüç olduğu tespit edildi. Terörist Azad Öngüç ile birlikte yanındaki 2 kişi de 'Bilerek ve isteyerek terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' suçundan gözaltına alındı.

Terörist Azad Öngüç'ün, başta 30 Mart 2018 tarihinde Siirt merkez Ormanardı köyü bölgesinde yol yapımı çalışmalarının emniyetini sağlamak için görevlendirilen güvenlik güçlerine yönelik yapılan, 1 jandarma personeli ile 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu ve 12 personelin yaralandığı silahlı saldırı olmak üzere birçok terör olayına katıldığı belirlendi. Öngüç’ün ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içinde örgütün sözde Türkiye sorumlusu 'Hakkı Gabar' kod adlı İskan Akyüz’ün uzun süre korumalığını yaptığı tespit edildi. Terörist Öngüç, işlemlerinin tamamlanması ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SiirtKorucuTerörSaldırıPKKKCKPKKKCKPYDYPGörgütOperasyonAzad öngüçŞırnak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yayın balıklarını elleriyle avladılar
Yayın balıklarını elleriyle avladılar
Bodrum barajlarında su seviyesi düştü; eski İzmir kara yolu gün yüzüne çıktı
Bodrum barajlarında su seviyesi düştü; eski İzmir kara yolu gün yüzüne çıktı
Ankara'da otomobil, direğe çarpıp takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara'da otomobil, direğe çarpıp takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans