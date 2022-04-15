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7 yıl önce başlayan dünya turu aynı noktada sona erdi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Nisan 2022 Cuma 15:51
7 yıl önce başlayan dünya turu aynı noktada sona erdi

ANTALYA - Antalya Limanı'ndan 7 yıl önce dünya turu için tekneyle açılan Zehra (67) ve Hasan Şirin (58) çifti yola çıktıkları limana geri döndü. Yolculukları süresince korsanların tacizine uğrayan, tekne motorları arızalanan Şirin çiftinin yeni hedefi ise Türk denizlerinde koyları tek tek gezmek.

Antalya Limanı'ndan 10 Ağustos 2015 tarihinde 'Kandiba' isimli tekneleriyle dünya turuna çıkan Zehra ve Hasan Şirin çifti ile köpekleri Carlos denizde geçen seyirlerini tamamladı. Çıkış yaptıkları tarihte geride bıraktıkları sevdikleri tarafından Antalya Limanı'nda karşılanan çift, duygu dolu anlar yaşadı. Çift yola çıkarken geride bıraktıkları birer çift ayakkabılarını da giyerek yeniden karaya ayak bastı. Zorlu ve bir o kadar da keyifli bir seyir yaptıklarını anlatan Şirin çifti, zorluk çektikleri ve fırtınalarla da çok uğraştıklarını söyledi. 17 metrelik tekneleriyle 7 yıl süren dünya turunda açık denizde korsanların tacizine de uğradıklarını belirten Hasan Şirin, her şeye rağmen yolculuklarının keyifli geçtiğini ifade etti.

'PARAMIZ YOK SANIP EKMEK PAYLAŞTILAR'

Bodrum, Karayipler, Grenada, Fiji, Yeni Kalidonya ve Malezya rotasında 7 yıl geçiren çift, çoğunlukla koylarda dinlendiklerini ve hava durumuna göre denize açıldıklarını kaydetti. Denizcilik bilgilerinin de çok az olduğunu ancak ona rağmen bir cesaretle yola koyulduklarını ve hayallerinin peşinden gittiğini belirten Zehra Şirin, “Fırtınalar bizi çok zorladı. Ancak yine de çok keyifli bir yolculuktu. Çıkış yaptığımız yere yeniden döndük, çok mutluyum. Hiç unutamadığımız bir anımız var. Bir yerde ekmek alacaktık. Dönüşte alma kararı verdik. Sonra satıcı bizim paramızın olmadığını düşünerek ekmeği bizimle paylaştı. Çok duygulandım" dedi.

MOTORLARI ARIZALANDI, KORSANLAR TACİZ ETTİ

Hasan Şirin ise tekneyi eşi Zehra ile birlikte kullandığını ve nöbetleşerek seyrettiklerini ifade etti. Geride bıraktıkları ailelerinin desteğiyle ayakta durabildiklerini kaydeden Hasan Şirin, “Dünya sandığımız kadar küçük değil. Bunu gördük. Denizlerin, koyların ve diğer ülkelerin çok güzel olduğunu yaşayarak öğrendik. Açık denizde bir akşam korsanların tacizine uğradık. Bizi yakalamak için manevra yaptılar ancak teknenin ışıklarını kapatarak geri döndük ve onlardan kaçtık. Sonrasında da bir aksilik şunu gördük. Tekne motorumuz arızalandı. Çaresiz yelkenle bir süre seyir yaptık. Büyükelçilik ve Dışişleri Bakanlığı'na ulaştık ve bizi kurtardılar" diye konuştu.

Şirin çifti gençlere hayallerinin peşinde gitmeleri yönünde tavsiyede bulunarak yeni hedeflerinin Türkiye'nin denizlerini ve koylarını tek tek dolaşmak olduğunu söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaDünay Turu7 Yıl
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