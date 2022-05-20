8 ilde dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 'nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet' suçlarının işlendiğini belirledi. Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 54 kişinin adresini tespit eden ekipler, savcığılın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah operasyon düzenledi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta 266 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Mersin'e getirileceği bildirildi.