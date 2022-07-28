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80 bin ton hurda kağıt kül oldu

AYDIN'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasının geri dönüşüm alanında dün çıkan yangın, 24 saat sonra tamamen söndürüldü. Yangında yaklaşık 80 bin ton hurda kağıt, küle döndü

28 Temmuz 2022 Perşembe 16:48
80 bin ton hurda kağıt kül oldu

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 Ocak'ta açılan bir kağıt fabrikasının geri dönüşüm alanında dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 9 tam donanımlı itfaiye ekibi, 14 arazöz ve 105 personel müdahale etti. Fabrikada ekiplerin çalışmaları gece boyunca sürdü. Yangın, bugün saat 15.00 sıralarında tamamen söndürülürken ilk belirlemelere göre yaklaşık 80 bin ton hurda kağıt küle döndü.

Soruşturma başlatılan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınSökeKağıtHurdaHurda KağıtHurdacıYangınItfaiye
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