81 ilde 'güven huzur uygulaması'

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada terör örgütüyle bağlantılı kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park- bahçeler ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklar, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve kutlama alanlar, kamu binaları çevreleri, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, ayrıca alışveriş merkezleri girişleri ve çevreleri kontrol edildi.

49 bin 616 personel ve 203 dedektör köpeği ile 6 bin 974 metruk bina ve 6 bin 18 park-bahçe kontrol edilirken, 17 bin 21 umuma açık yer denetlendi. Denetimi yapılan umuma açık yerlerden 44’üne ise işlem uygulandı. Uygulama kapsamında çeşitli suçlardan aranan 1 bin 523 kişi yakalanırken, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 20 kayıp vatandaş bulundu. Denetimlerde, 314 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 57 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada 160 bin 564 araç kontrol edildi, 5 bin 350 araca işlem yapıldı, 558 araç trafikten men edildi ve 79 aranan araç tespit edildi. Ayrıca 11 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 35 mermi, 140,7 gram esrar, 339 gram eroin, 23 gram kokain, 167,6 gram metanfetamin, 198 adet ecstasy, 28 adet sentetik ecza, 3 bin 671 kök kenevir, 2 bin 600 paket kaçak sigara ile 14 adet tabanca şarjörü ve muhtelif parça ele geçirildi.