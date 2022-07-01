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9 organize suç örgütüne yönelik 24 ilde 'Tümör' operasyonu

İÇİŞLERİ Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda 9 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 26 suç grubu üyelerine yönelik 24 ilde 284 şüphelinin yakalanması için 'Tümör' operasyonu başlatıldı.

01 Temmuz 2022 Cuma 10:30
9 organize suç örgütüne yönelik 24 ilde 'Tümör' operasyonu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; KOM Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit' suçlarını işledikleri tespit edilen 9 organize suç örgütü ile söz konusu örgütlere silah temin ettiği belirlenen 26 suç grubu üyelerinin kimlikleri tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Ankara, İzmir, Adana, Aydın, Afyonkarahisar, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Denizli, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Karabük, Kocaeli, Konya, Muğla, Malatya, Mardin, Mersin, Nevşehir, Rize, Sakarya ve Osmaniye olmak üzere 24 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 'Tümör' adı verilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 284 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Açıklamada, geçen yıl 8 ilde 'Sahil Rüzgarı', 9 ilde 'Sahil Rüzgarı-2' ile 30 ilde 'Tırpan' ve Nisan ayında 16 ilde eş zamanlı 'Müsilaj' operasyonları yapıldığı belirtilerek, "Vatandaşlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik mücadele KOM Daire Başkanlığı koordinesinde devam ediyor" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuçörgütKOMPolisOperasyonTümör Operasyonu
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