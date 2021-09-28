Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1392.91
ALTIN
494.25
DOLAR
8.8481
STERLİN
12.1265
EURO
10.3440
Mersin'de 17 adet büfe kiraya verilecek
Mersin'de 17 adet büfe...
Çanakkale Belediyesinden satılık daireler
Çanakkale Belediyesinden satılık daireler
Araştırma - Öğretim Görevlisi Alınacak
Araştırma - Öğretim Görevlisi...
6 adet dükkan kiraya veriliyor 
6 adet dükkan kiraya...

Adana'da 263 milyon 400 bin makaron ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Adana'da bir makaron fabrikası ve depolarında yapılan aramada 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildiği açıklandı. Ele geçirilen makaron sayısının, Türkiye'de tek seferde en büyük yakalama olduğu bildirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Eylül 2021 Salı 10:47
0 Okunma
Adana'da 263 milyon 400 bin makaron ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir makaron fabrikasına operasyon düzenlendi. Fabrika ve depolarında yapılan aramada 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Ele geçirilen makaronun Türkiye'de tek seferde yakalanan en fazla makaron ve 2020 yılında tüm Türkiye'de ele geçirilen 250 milyon makaron sayısından da daha fazla olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca Türkiye'de daha önce tek seferde en büyük yakalamanın da 105 milyon 700 bin makaron ile yine Adana'da geçen yıl ağustos ayında gerçekleştiği bildirildi.

Rekor düzeydeki makaronun ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adli soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaMakaronKaçakKaçakçılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün 'savunma sanayi örgütlenmesi'ne operasyon
FETÖ'nün 'savunma sanayi örgütlenmesi'ne operasyon
Çıldır Gölü'nde de sular çekildi
Çıldır Gölü'nde de sular çekildi
Çanakkale açıklarında 193 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale açıklarında 193 kaçak göçmen yakalandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans