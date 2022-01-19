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Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

ADANA’nın Ceyhan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Ocak 2022 Çarşamba 09:59
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Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Adana’nın Ceyhan ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 08.59'da oldu. Yerin 6.6 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaDepremAFADCeyhan
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