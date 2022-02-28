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Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi

ADANA'da, atık yağları çeşitli maddelerle karıştırıp, incelterek akaryakıta dönüştürdüğü belirlenen Semih A., Sadun T., Yakup T. ve Hamza B. gözaltına alındı, 72 bin 120 litre de sahte akaryakıt ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Şubat 2022 Pazartesi 10:21
Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki depoda, yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, depo sahibi Semih A. ile beraberindeki Sadun T., Yakup T. ve Hamza B.'nin atık ile yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirdikten sonra sattığını tespit etti. Semih A.'ya ait depolara baskın yapan ekipler, 72 bin 120 litre sahte akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alınan Semih A., Sadun T., Yakup T. ile Hamza B., ifadelerinde suçlamaları reddedip, akaryakıtı satmadıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 

DHA

Son Güncelleme: 28.02.2022 10:24
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AdanaPolisOperasyonAkaryakıtKaçakSahteAdanada Sahte Akaryakıt
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