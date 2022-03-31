Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.230,15
ALTIN
908,02
DOLAR
14,67
STERLİN
19,29
EURO
16,40
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 4/B...
Kamu İhale Kurumu 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek
Kamu İhale Kurumu 8...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alacak
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü...
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim...

Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi

ADANA'da atık yağları çeşitli maddelerle karıştırıp, akaryakıta dönüştürdüğü tespit edilen H.B., gözaltına alındı. H.B.'ye ait tesiste yapılan aramada bu yöntemle üretilen 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Mart 2022 Perşembe 10:27
Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, organize sanayi bölgesindeki bir atık yağ dönüşüm tesisinde yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, lisanssız faaliyet yürüttüğü belirlenen tesis sahibi H.B.'nin atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirerek satmaya çalıştığını tespit etti. Tesise baskın yapan ekipler, sıvı tanklarına doldurulmuş 74 bin 500 litre akaryakıt ele geçirdi, H.B.'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaAkaryakıtKaçakKaçakçılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede
Dağcılar, heyelanlı yamaçlarda riskli kayalar için devrede
Kapıkule ve Sarp sınır kapılarında hayvan kürkü ile postları ele geçirildi
Kapıkule ve Sarp sınır kapılarında hayvan kürkü ile postları ele geçirildi
Fabrikanın çatısından düşen 3 işçi yaralandı
Fabrikanın çatısından düşen 3 işçi yaralandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans