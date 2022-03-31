Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, organize sanayi bölgesindeki bir atık yağ dönüşüm tesisinde yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, lisanssız faaliyet yürüttüğü belirlenen tesis sahibi H.B.'nin atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirerek satmaya çalıştığını tespit etti. Tesise baskın yapan ekipler, sıvı tanklarına doldurulmuş 74 bin 500 litre akaryakıt ele geçirdi, H.B.'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.