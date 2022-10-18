Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 28
parÃ§alÄ± bulutlu
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.884,75
ALTIN
986,69
DOLAR
18,59
STERLÄ°N
20,94
EURO
18,26
PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
PTT'den arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
KÄ±rklareli Ãœniversitesi 20 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
KÄ±rklareli Ãœniversitesi 20 Ã–ÄŸretim...
Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± alÄ±m ilanÄ±
Ä°cra MÃ¼dÃ¼r ve Ä°cra...
Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Ãœniversitesi 7 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Sakarya UygulamalÄ± Bilimler Ãœniversitesi...

Adana'da Ã§amur yaÄŸdÄ±; oto yÄ±kamacÄ±lar doldu

ADANA'nÄ±n Kozan ve Ä°mamoÄŸlu ilÃ§elerinde toz bulutlarÄ± yaÄŸÄ±ÅŸla birleÅŸince Ã§amur yaÄŸdÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, oto yÄ±kamacÄ±larda yoÄŸunluk oluÅŸturdu.

18 Ekim 2022 SalÄ± 14:24
Adana'da Ã§amur yaÄŸdÄ±; oto yÄ±kamacÄ±lar doldu

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan uyarÄ±larÄ±n ardÄ±ndan Adana'nÄ±n Kozan ve Ä°mamoÄŸlu ilÃ§elerinde yaÄŸÄ±ÅŸ etkili oldu. Toz bulutlarÄ± yaÄŸmurla birleÅŸinceÂ araÃ§lar ve balkonlar Ã§amurla kaplandÄ±. Oto galericiler ve oto yÄ±kamacÄ±lar, Ã§amurlu araÃ§larÄ± temizleyerek mesaiye baÅŸladÄ±.

Oto yÄ±kamacÄ± Bahri AkÃ§alÄ±, "Ã‡amur yaÄŸÄ±nca araÃ§lar kirlendi.Â SabahÂ erken saatlerie araÃ§lar getirildi. DÃ¼n gece yaÄŸan yaÄŸmur ile tÃ¼m araÃ§lar Ã§amura bÃ¼rÃ¼nmÃ¼ÅŸ halde" dedi.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaYaÄŸmurÃ§amurKozanÄ°mamoÄŸlu
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
DiyarbakÄ±r E Tipi Cezaevi boÅŸaltÄ±lÄ±yor; tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler nakledildi
DiyarbakÄ±r E Tipi Cezaevi boÅŸaltÄ±lÄ±yor; tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler nakledildi
Ä°zmit'te 'kimyasal koku ihbarÄ±' yapÄ±ldÄ±, AFAD inceleme baÅŸlattÄ±
Ä°zmit'te 'kimyasal koku ihbarÄ±' yapÄ±ldÄ±, AFAD inceleme baÅŸlattÄ±
Maden faciasÄ± soruÅŸturmasÄ±nda ifadeler alÄ±nÄ±yor
Maden faciasÄ± soruÅŸturmasÄ±nda ifadeler alÄ±nÄ±yor
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans