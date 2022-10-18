Adana'da Ã§amur yaÄŸdÄ±; oto yÄ±kamacÄ±lar doldu

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan uyarÄ±larÄ±n ardÄ±ndan Adana'nÄ±n Kozan ve Ä°mamoÄŸlu ilÃ§elerinde yaÄŸÄ±ÅŸ etkili oldu. Toz bulutlarÄ± yaÄŸmurla birleÅŸinceÂ araÃ§lar ve balkonlar Ã§amurla kaplandÄ±. Oto galericiler ve oto yÄ±kamacÄ±lar, Ã§amurlu araÃ§larÄ± temizleyerek mesaiye baÅŸladÄ±.

Oto yÄ±kamacÄ± Bahri AkÃ§alÄ±, "Ã‡amur yaÄŸÄ±nca araÃ§lar kirlendi.Â SabahÂ erken saatlerie araÃ§lar getirildi. DÃ¼n gece yaÄŸan yaÄŸmur ile tÃ¼m araÃ§lar Ã§amura bÃ¼rÃ¼nmÃ¼ÅŸ halde" dedi.Â