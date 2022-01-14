Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 8
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,072.40
ALTIN
795.03
DOLAR
13.51
STERLİN
18.56
EURO
15.52
İstanbul Üniversitesi’ne sözleşmeli personel alınacak
İstanbul Üniversitesi’ne sözleşmeli personel...
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...

Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Ocak 2022 Cuma 10:35
0 Okunma
Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Mercimek Mahallesi Ceyhan- Kozan karayolunda meydana geldi. Oktay B. yönetimindeki 01 ABA 109 plakalı otomobil, Sadık Veli Çelik'in kullandığı 06 H 3510 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince, şarampole devrilen otomobilden çıkarılan sürücü Sadık Veli Çelik'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Oktay B. sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, yanındaki Özgür Ö. ise hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Oktay B., ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Son Güncelleme: 14.01.2022 10:36
Anahtar Kelimeler:
AdanaCeyhanKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün Emniyet mahrem yapılanmasında 19 gözaltı kararı
FETÖ'nün Emniyet mahrem yapılanmasında 19 gözaltı kararı
8 yıllık cinayetin kilit ismi 3'üncü kez ifade değiştirdi
8 yıllık cinayetin kilit ismi 3'üncü kez ifade değiştirdi
Gökçeada'ya 3 gündür feribot seferi yok
Gökçeada'ya 3 gündür feribot seferi yok
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans