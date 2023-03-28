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Adana'da müebbet hapis cezasıyla aranan cinayet hükümlüsü operasyonla yakalandı

Adana'da müebbet hapis cezasına çarptırılan cinayet hükümlüsü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

28 Mart 2023 Salı 09:58
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Adana'da müebbet hapis cezasıyla aranan cinayet hükümlüsü operasyonla yakalandı

Adana

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 28 Ağustos 2021'de Beytullah A. (23), aralarında alacak meselesinden husumet bulunan Sinan Dalşık'ı (41) tabancayla vurarak öldürdü.
Olayın ardından yakalanıp cezaevine gönderilen Beytullah A, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.
Mahkeme daha sonra Beytullah A'ya müebbet hapis cezası verdi.
Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Beytullah A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Beytullah A'nın Kiremithane Mahallesi’nde saklandığı belirlenen eve operasyon düzenlendi. İkametin damına çıkıp kaçmaya çalışan hükümlü, polislerce yakalanıp emniyete götürüldü.
Bu arada, Beytullah A'nın serbest bırakıldıktan sonra ağabeyine küfrettiği iddiasıyla Ahmet G'yi (31) ve daha önce kendisini darbettiği gerekçesiyle Yusuf S'yi (19) tabancayla bacaklarından yaraladığı, bir ikametin kurşunlanması ve bir aracın kundaklanması olaylarından da arandığı belirlendi.
Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaHükümlüKaçakOperasyon
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