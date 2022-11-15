Adana'da PKK operasyonu: 5 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Adana Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele (TEM) Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n eylem ve yapÄ±lanma faaliyetlerini deÅŸifre etme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda daha Ã¶nce Suriye'de Ã¶rgÃ¼t saflarÄ±nda gÃ¶rev alÄ±p, sonrasÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla Ã¼lkeye girerek Adana'da ikamet eden yabancÄ± uyruklu 5 kiÅŸiyi tespit etti. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n ÅŸÃ¼pheliler hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan TEM ekipleri, ÅŸÃ¼phelilerin evlerine ÅŸafak vakti eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Evlerin demir kapÄ±larÄ±nÄ± koÃ§baÅŸÄ± ile kÄ±rarak giren ekipler, ÅŸÃ¼phelileri gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheliler, sorgulanmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

4 KÄ°ÅžÄ° GÃ–ZALTINA ALINDI



Adana'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK adÄ±na Suriye'de faaliyet gÃ¶sterip, yasa dÄ±ÅŸÄ± yoldan Ã¼lkeye girdiÄŸiÂ tespit edilen yabancÄ± uyruklu 5 kiÅŸiden 4'Ã¼, ÅŸafak operasyonuyla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DiÄŸer ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.Â