Adana'da refüje çarpan otomobil ters döndü; polis öldü, 2 kişi yaralı 

Kaza, saat 05.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı ile Hilmi Kürklü Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Bulut yönetimindeki 01 EH 920 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, refüje çarpıp, ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Ahmet Bulut ile aracındaki 2 kişi yaralandı. Sağlık görevlileri, araçtan çıkarılan yaralıları ambulanslarla yakındaki özel hastaneye götürdü. Bulut, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Ahmet Bulut'un cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.