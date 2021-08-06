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Adana, hafta sonu nefes alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ağustos 2021 Cuma 13:51
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Adana, hafta sonu nefes alacak

ADANA - Adana'da kavurucu sıcaklar devam ederken termometreler gün içinde 44 dereceye kadar çıkıyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar parklarda oturarak bazı çocuklar ise sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalışıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ülke genelinde hava sıcaklığının hafta sonu 4-5 derece düşmesi beklenirken Adanalılar bu sayede rahat bir nefes almayı bekliyor.. 

Mayıstan itibaren hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana’da termometreler öğle saatlerinde 40 derecenin altına düşmüyor. Sıcak hava dalgası ve nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık artarken termometreler güneş altında 44 dereceye gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar, park ve yeşil alanlara akın etti. Ağaç gölgelerinde oturarak serinlemeye çalışanların yanı sıra bazı çocuklar ise tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarında yüzdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son verilere göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde hafta sonu 4-5 derece düşeceğinin öğrenilmesinin ardından Adanalılar rahat bir nefes almak için o günleri bekliyor.

‘SICAĞA DOĞUŞTAN DAYANMA ÖZELLİĞİMİZ VAR’

Serinlemek için merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı’na gelen Barış Kara (20), yaz aylarının çok zor geçtiğini kaydetti. Sıcaktan bunalıp sürekli duş aldığını ve klimalı ortamlarda oturduğunu söyleyen Kara, "Yine de yaşayabiliyoruz. Adanalılar olarak sıcağa doğuştan dayanma özelliğimiz var. Antalya’ya gittim, oraya da sıcak diyorlar. Fakat buradaki kupkuru bir sıcak. Terletiyor ve yakıyor. Hava sıcaklığı 35 olsa 45 derece hissediyorsunuz" dedi.

‘İLK BAŞTA KORKUYORSUN, ALIŞINCA GEÇİYOR’

Sulama kanalında yüzerek serinlemeye çalışan Ahmet Abutahir (13) ise tehlikeye rağmen korkmadığını belirtti. Neredeyse her gün sulama kanalına gelip yüzdüğünü kaydeden Abutahir, "Korku falan yok. İlk başta biraz korkuyorsun, alışınca geçiyor. Televizyonda boğulanları görüyorum hatta denizde yüzerken yanımda biri boğuldu. Fakat serinlemek için geliyoruz. Hava çok sıcak dayanamıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaKavurucu Sıcaklar
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