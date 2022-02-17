Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 8
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
ALTIN
820.63
DOLAR
13.61
STERLİN
18.52
EURO
15.48
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstanbul Arel Üniversitesi 75 akademik personel alınacak
İstanbul Arel Üniversitesi 75...
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği...

Adana merkezli 7 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

ADANA merkezli 7 ilde, silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 tüfek, mermi ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Şubat 2022 Perşembe 09:55
Adana merkezli 7 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Siirt’te silah ve mühimmat ticareti yapan şebekeyi deşifre etti. Örgüte üye olduğu saptanan 9 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, operasyon için harekete geçti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarmasının ardından dün şafak vakti önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda şebeke üyesi 9 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kalaşnikof tüfek, farklı çaplarda 870 mermi, çeşitli silahlara ait 147 şarjör ile çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüphelilere ait çiftlik evinin bahçe duvarındaki taşların altından da bezle sarılıp, poşetlenmiş tabanca ve silah yapımında kullanılan malzeme çıktı. Şüphelilerin tek tek taşındığında suç unsuru sayılmayan silah parçalarını Adana’da birleştirdikleri ve satışını yaptıkları belirlendi. Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSilahSilah KaçakçılığıOperasyonGözaltıTabancaTüfek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Raylar üzerinde 15 yılda 21 kuş türü görüntüledi
Raylar üzerinde 15 yılda 21 kuş türü görüntüledi
İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına 14 gözaltı 
İzmir'de sosyal medyadan terör propagandasına 14 gözaltı 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans