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Adana’da tefecilik şebekesine operasyon: 18 gözaltı kararı

ADANA'da 165 kişiyi mağdur ederek 5 milyon 300 bin liralık haksız kazanç elde eden tefecilik şebekesine şafak vakti operasyon düzenlendi. 18 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Kasım 2021 Çarşamba 09:42
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Adana’da tefecilik şebekesine operasyon: 18 gözaltı kararı

Tefecilikle mücadeleyi sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 165 kişiyi mağdur edip, 5 milyon 300 bin liralık vurgun yapan bir tefecilik şebekesini deşifre etti. Şebekeye üye olduğu öne sürülen 18 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti. Şafak vakti 18 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaTefecilikPolisOperasyonTefeci
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