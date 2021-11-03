Adana’da tefecilik şebekesine operasyon: 18 gözaltı kararı

Tefecilikle mücadeleyi sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 165 kişiyi mağdur edip, 5 milyon 300 bin liralık vurgun yapan bir tefecilik şebekesini deşifre etti. Şebekeye üye olduğu öne sürülen 18 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti. Şafak vakti 18 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.