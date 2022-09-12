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Adana’da yazın kanalda serinliğin acı bilançosu: 28 ölü

12 Eylül 2022 Pazartesi 11:15
Adana’da yazın kanalda serinliğin acı bilançosu: 28 ölü

ADANA'da, hava sıcaklığının yüksek seyretmesi nedeniyle yaz boyunca sulama kanallarına girerek serinlemek isteyen 28 kişi boğuldu. 

Yazın kavurucu sıcakların yaşandığı Adana’da her yaz sezonu onlarca kişi, serinlemek için girdiği sulama kanallarında boğuldu. Kent merkezinden geçen kanalların çevresi, tel örgülerle kapatılıp, ‘Yüzmek tehlikeli ve yasak’ yazılı uyarı tabelaları asılırken, polis ekipleri de sürekli bölgede devriye gezerek suya girenleri uyardı. Adana’da bu yaz aralarında çoğunlukla çocukların bulunduğu 28 kişi boğuldu. Son 10 yılda ise 288 kişi, sulama kanallarında can verdi.

YÜZMEYE DEVAM ETTİLER

Eylül ayının ortalarına gelinmesine rağmen hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle kentteki çocuk ve gençler, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarında yüzmeye devam etti. Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı’ndaki sulama kanalına giren çocuklar, akrobatik hareketler yaparak, uyarıları dikkate almadı. 

Kanalda yüzen İbrahim Sucu (21), "Bize istedikleri kadar ceza yazsınlar, kanalda yüzmeye devam ederiz. Kış aylarında bile gelip, yüzüyoruz. Burada yüzmekten korkmuyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ise kanala gelerek, çocukları sudan çıkardı. Çocukların, zabıta ekiplerinin gitmesinin ardından yüzmeye devam ettiği görüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kanalda SerinlemekAdanaBilanço
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