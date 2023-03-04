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Adıyaman'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da saat 08.27'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

04 Mart 2023 Cumartesi 10:12
Adıyaman'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanDepremAFAD
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