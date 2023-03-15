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Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sellerde 14 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Soylu, bölgede etkili olan sel nedeniyle Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

15 Mart 2023 Çarşamba 18:30
Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sellerde 14 kişi hayatını kaybetti

Ankara/Şanlıurfa/Adıyaman

AFAD'dan aşırı yağışlar sonucu Adıyaman ve Şanlıurfa'da meydana gelen su baskınlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Adıyaman'ın Tut ilçesine son 24 saatte metrekareye 136 milimetre yağış düştüğü belirtilen açıklamada, "Bir konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kayıp 3 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir." bilgisi verildi.

Açıklamada, arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek amacıyla Adıyaman merkezden Tut ilçesinde 15 araç, 14 profesyonel dalgıç, 140 arama kurtarma personeli ile toplam 346 personel görevlendirildiği bildirildi. Ayrıca, bölgedeki iş makinelerine ek olarak 10 vidanjör, 50 motopomp ve dalgıç pompa, 6 kurtarma botu görevlendirildiği aktarıldı.

Öte yandan, ilçe merkezinden geçen derenin taşmasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmasında bir kadının daha cenazesine ulaşıldı.

Dere kenarındaki balçık alandan çıkarılan cesedin kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'ya ise son 24 saatte metrekareye 111 milimetre yağış düştüğü kaydedilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:

"Meydana gelen su baskınları nedeniyle 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarı alınmıştır. Şanlıurfa, Adana, Bingöl, Mersin, Gaziantep İl AFAD Müdürlüklerinden olay bölgesine arama kurtarma personeli sevk edilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.

Şanlıurfa'da halihazırda bulunan iş makinelerine ilaveten 270 iş makinesi sevk edilmiş olup, bölgede şu anda 5 vidanjör, 100 dalgıç pompa ve motopomp, 25 su botu, 23 arama kurtarma aracı, 17 profesyonel dalgıç, 162 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Diğer illerden takviyeler devam etmektedir. Bölgede aşırı yağışlardan kaynaklı 562 ihbar alınmıştır."

Şanlıurfa İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin Veysel Karani Mahallesi'nde yürüttüğü çalışma sırasında Yavuz 12 Apartmanı'nın bodrum katında Suriye uyruklu olduğu anlaşılan 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Öte yandan Abide Köprülü Kavşağı'nın alt geçidinden vinç yardımıyla 34 BAS 626 plakalı hafif araç çıkarıldı. Araçta yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Kentte mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına yönelik çalışmalar ise farklı mahallelerde sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanŞanlıurfaYağmurYağışSel
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