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AFAD'dan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için 'çığ' uyarısı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu, bu bölgelerde zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması gerektiğini belirtti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Ocak 2022 Çarşamba 11:11
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AFAD'dan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için 'çığ' uyarısı

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelindeki aşırı kar yağışları nedeniyle Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl ve Osmaniye'de ulaşımda aksamalar ve kazalar meydana geldiği belirtilerek, "Mahsur kalan vatandaşlarımıza yardım ulaştırılması ve kapalı bulunan yolların açılması için AFAD koordinasyonunda, karayolları, jandarma, belediye, il özel idare, Türk Kızılay, Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) çalışmaları dün geceden bu yana aralıksız devam ediyor" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yağışların çarşamba günü Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu vurgulanıp, meteorolojik uyarıların takip edilerek, zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması istendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AFADDoğu KaradenizDoğu AnadoluKarKışçığ
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