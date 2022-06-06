Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.601,25
ALTIN
987,78
DOLAR
16,56
STERLİN
20,76
EURO
17,79
İstanbul Galata Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Galata Üniversitesi 15...
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim...
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Uzman Personel alım ilanı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı...
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim...

Afgan Milat, boğazından ve göğsünden vuruldu 

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Afganistan uyruklu Milat Fetrat (28), tartıştığı kişi tarafından tabancayla boğazından ve göğsünden vurularak ağır yaralandı. Polis, şüphe üzerinde Fetrat ile aynı evde kalan 4 kişiyi gözaltına aldı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Haziran 2022 Pazartesi 10:12
Afgan Milat, boğazından ve göğsünden vuruldu 

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 2 katlı apartmanın 1'inci kat girişinde meydana geldi. Afgan Milat Fetrat, tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla boğazından ve göğsünden vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Fetrat, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla yapılan ilk müdahalesinin ardından Fetrat, Konya'daki hastaneye sevk edildi. Saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlatan polis, Fetrat ile aynı evde kalan, aralarında kadınların da bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaEreğliCinayetMilat FetratAfganAfganistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de, kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İzmir'de, kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Sakarya'da kayıp kuaförü arkadaşı öldürüp fındık bahçesine gömmüş
Sakarya'da kayıp kuaförü arkadaşı öldürüp fındık bahçesine gömmüş
Salda Gölü kenarına 300 fidan dikildi
Salda Gölü kenarına 300 fidan dikildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans