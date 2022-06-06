Afgan Milat, boğazından ve göğsünden vuruldu 

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 2 katlı apartmanın 1'inci kat girişinde meydana geldi. Afgan Milat Fetrat, tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla boğazından ve göğsünden vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Fetrat, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlike kaydıyla yapılan ilk müdahalesinin ardından Fetrat, Konya'daki hastaneye sevk edildi. Saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlatan polis, Fetrat ile aynı evde kalan, aralarında kadınların da bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.