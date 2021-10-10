Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1398
ALTIN
506.88
DOLAR
8.9693
STERLİN
12.2440
EURO
10.4166
Çim tohumu alınacaktır
Çim tohumu alınacaktır
Akademik personel alınacak
Akademik personel alınacak
Mal Alımı İçin İhale İlanı
Mal Alımı İçin İhale...
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Afyonkarahisar'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile hayvan yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Ekim 2021 Pazar 11:30
0 Okunma
Afyonkarahisar'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 45'inci kilometresi Karadirek köyü yakınlarında meydana geldi. Hicret Nevhide Çöl'ün kullandığı 03 DH 290 plakalı otomobil, Habip Karagöz'ün yönetimindeki 03 AT 894 plakalı hayvan yüklü kamyonetle çarpıştı. Kazada iki sürücü ile kamyonette bulunan Naci Güzel yaşamını yitirdi, Nusret Güzel ise yaralandı. Kamyonetten düşen bir büyükbaş hayvan da öldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı Nusret Güzel, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan cesetler ise savcılık incelemesinin ardından otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarKazaTrafik KazasıSandıklıKamyonetOtomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evinde uyuşturucu üretirken yakalandı
Evinde uyuşturucu üretirken yakalandı
39 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
39 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness’e aday 
Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness’e aday 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans