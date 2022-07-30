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Ağaca çarpıp alev alan otomobilde yaşamını yitirdi

ANTALYA'da başka bir araçla yarıştığı iddia edilen otomobil, kaldırımdaki ağaca çarpıp alev aldı. Sürücü yanagında yaşamını yitirdi. Polis, sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:12
Ağaca çarpıp alev alan otomobilde yaşamını yitirdi

Kaza, gece yarısı sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği 77 ED 077 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp ağaca çarparak alev aldı. Araçtan çıkamayan sürücü yangında yaşamını yitirdi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 ARACIN YARIŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, 2 aracın yarışırken kazanın yaşandığını söyledi. Polis, sürücünün kimliğini belirlemeye çalışıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKonyaaltıKazaTrafik Kazası
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