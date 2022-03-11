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Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi; 13 yaralı

AĞRI’da kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada, 2’si ağır, 13 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Mart 2022 Cuma 11:21
Ağrı'da yolcu otobüsü devrildi; 13 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde kent girişinde meydana geldi. İstanbul-Ağrı seferini yapan sürücünün ismi belirlenemeyen 34 BN 6924 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan kişi ekiplerin yoğun çabası sonucu çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süre Ağrı-Erzurum kara yolunda trafik tek şeritten sağlandı. Otobüsün kaldırılması ile trafik yeniden normale döndü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AğrıOtobüsYolcu OtobüsüKazaTrafik Kazası
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